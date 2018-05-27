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Yol Ortasındaki Geyikleri Rahatsız Etmemek İçin Yarım Saat Beklediler

Yol ortasındaki geyikleri rahatsız etmemek için yarım saat beklediler

YOL ORTASINDAKİ GEYİKLERİ RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN YARIM SAAT BEKLEDİLER

Yol ortasında yavrularını emziren geyiği gören Kanadalı sürücüler, geyikleri rahatsız etmemek için yarım saat beklediler. Akıllara ise bu görüntü Türkiye'de olsa ne yaparlardı soruları geldi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Yol Ortasındaki Geyikleri Rahatsız Etmemek İçin Yarım Saat Beklediler(8/10)4

Yol ortasında yavrularını emziren geyiği gören Kanadalı sürücüler, geyikleri rahatsız etmemek hiçbir müdahalede bulunmayıp geyiklerin arkasında trafik oluşturdular. Yarım saat yolda bekleyen Kanadalı sürücüler, geyiklerin ormana gitmesinin ardından yollarına devam etti.

TÜRKİYE'DE OLSA NE OLURDU SORULARI AKILLARA GELDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüye Türk kullanıcılarda yorum yaptı. Türk kullanıcılar 'acaba Türkiye'de olsa geyikler nasıl bir müdahaleye maruz kalırdı' sorularını akıllara getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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