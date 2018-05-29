YOL KAPANDI, ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU! 2 KENTE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, tünel girişine biriken topraklar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu tek yönde ulaşıma kapandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ
Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerliyordu.
HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI, ULAŞIM DURDU
Ancak öğle saatlerinde Espiye tüneli mevkiinde yola gelen heyelan nedeniyle trafik Giresun-Trabzon istikametinde durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
İşte heyelandan görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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