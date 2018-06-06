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Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
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Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı

YOKSUL BABA ÜÇ GÜNLÜK BEBEĞİNİ ÖPEREK KİLİSENİN KAPISINA BIRAKTI, O ANLAR KAMERALARA YAKALANDI

Hindistan'da üç günlük bebeğini bakamayacağı gerekçesiyle kilisenin bahçesine bırakan baba, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 02:00
Puan Ver : Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı(8/10)4

Hindistan'ın Kerala şehrinde yeni doğan bebeğini bakamayacağı gerekçesiyle terk eden baba, güvenlik kameralarına yakalandı.

ÖPÜP KAPIYA BIRAKTI

Üç günlük bebeğini bir kilisenin kapısına bırakan Bitto Davis isimli adamın etrafı kolaçan ettikten sonra bebeğini öperek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sabah geldiklerinde bebeği gören kilisenin güvenlik görevlileri, polise haber verdi.

GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKAN POLİS GÖZALTINA ALDI

Genç adam çok fazla çocuk sahibi olduğu için bakamayacağını düşünerek bebeğini terk ettiğini söyledi. Sekiz, altı ve dört yaşında 3 oğlu olan Davis'in çocuğunu terk etmek ve eziyet etmek suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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