YOKSUL BABA ÜÇ GÜNLÜK BEBEĞİNİ ÖPEREK KİLİSENİN KAPISINA BIRAKTI, O ANLAR KAMERALARA YAKALANDI
Hindistan'da üç günlük bebeğini bakamayacağı gerekçesiyle kilisenin bahçesine bırakan baba, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.
Hindistan'ın Kerala şehrinde yeni doğan bebeğini bakamayacağı gerekçesiyle terk eden baba, güvenlik kameralarına yakalandı.
ÖPÜP KAPIYA BIRAKTI
Üç günlük bebeğini bir kilisenin kapısına bırakan Bitto Davis isimli adamın etrafı kolaçan ettikten sonra bebeğini öperek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sabah geldiklerinde bebeği gören kilisenin güvenlik görevlileri, polise haber verdi.
GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKAN POLİS GÖZALTINA ALDI
Genç adam çok fazla çocuk sahibi olduğu için bakamayacağını düşünerek bebeğini terk ettiğini söyledi. Sekiz, altı ve dört yaşında 3 oğlu olan Davis'in çocuğunu terk etmek ve eziyet etmek suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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