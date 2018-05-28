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Yök İlan Verdi: 16 Üniversiteye Rektör Aranıyor!
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YÖK İlan Verdi: 16 Üniversiteye Rektör Aranıyor!

YÖK İLAN VERDİ: 16 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ARANIYOR!

Yükseköğretim Kurulu, 16 üniversite için rektör ilanı verdi. İlanda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi bölünerek kurulan yükseköğretim kurumları da var.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Yök İlan Verdi: 16 Üniversiteye Rektör Aranıyor!(10/10)6

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 16 üniversite için rektör ilanı verdi. Rektör aranan üniversiteler arasında, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi bölünerek kurulan yükseköğretim kurumları da var.

BAŞVURU 6 HAZİRAN'A KADAR YÖK BAŞKANLIĞINA YAPILACAK

İlgilenenlerin 6 Haziran'a kadar YÖK Başkanlığı'na başvurması gerekiyor. Rektör aranan üniversiteler şöyle:

Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Ankara Hacı Bayram Veli ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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