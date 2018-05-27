YOK BÖYLE BİR GOL! OYUNA GİRDİKTEN 1 DAKİKA SONRA DÜNYAYI SALLADI
Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, Liverpool maçında yıllarca unutulmayacak bir gole imza attı.
ZIDANE İNANAMADI!
Gallerli yıldız Marcelo'nun ortasında akrobatik bir vuruşa imza atarken teknik direktör Zidane atılan gole inanamadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yarım Saat Sürdü, Sadece 20 Metrekare Alanı Islattı!
- Erdoğan'dan Sahilde İftarı Bekleyen Vatandaşlara Sürpriz Ziyaret
- Erdoğan'dan Polislere Müjde: Emekli Olmaları Halinde Maaşları Yüzde 20 Zamlı Olacak!
- Tuğçe Kazaz'dan Beyin Yakan Sorular! Kim Kimin Adamı Anlaşılamadı
- İsmet Yılmaz, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar