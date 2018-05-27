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YOK BÖYLE BİR GOL! OYUNA GİRDİKTEN 1 DAKİKA SONRA DÜNYAYI SALLADI


Yok böyle bir gol! Oyuna girdikten 1 dakika sonra dünyayı salladı
Tarih : 27 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Yok Böyle Bir Gol! Oyuna Girdikten 1 Dakika Sonra Dünyayı Salladı(6/10)2

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, Liverpool maçında yıllarca unutulmayacak bir gole imza attı.

ZIDANE İNANAMADI!

Gallerli yıldız Marcelo'nun ortasında akrobatik bir vuruşa imza atarken teknik direktör Zidane atılan gole inanamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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