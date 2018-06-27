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Yoğun Sis Nedeniyle Bazı Şehir Hatları Vapur Seferleri İptal Edildi

YOĞUN SİS NEDENİYLE BAZI ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkisini giderek artıran yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferler iptal edildi.

Tarih : 27 Haziran 2018, 07:50
Puan Ver : Yoğun Sis Nedeniyle Bazı Şehir Hatları Vapur Seferleri İptal Edildi(10/10)6

İstanbul'da etkisini giderek artıran yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferler iptal edildi.

Buna göre; Beykoz- Eminönü, Rumelikavağı - Eminönü ve İstinte - Çubuklu arabalı vapur seferleri iptal edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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