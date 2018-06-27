YOĞUN SİS NEDENİYLE BAZI ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da etkisini giderek artıran yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferler iptal edildi.
İstanbul'da etkisini giderek artıran yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferler iptal edildi.
Buna göre; Beykoz- Eminönü, Rumelikavağı - Eminönü ve İstinte - Çubuklu arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Kaynak: haberinburada
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