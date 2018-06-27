İstanbul'da etkisini giderek artıran yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferler iptal edildi.

İstanbul'da etkisini giderek artıran yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları vapur seferler iptal edildi.

Buna göre; Beykoz- Eminönü, Rumelikavağı - Eminönü ve İstinte - Çubuklu arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Kaynak: haberinburada