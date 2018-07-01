Yks'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok
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YKS'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok

YKS'YE GİREN ÖĞRENCİNİN SÖYLEDİKLERİ GÜNDEME OTURDU: AMACIM FALAN YOK

YKS sınavı sonrası konuşan öğrenci, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Okusam aylık 3 - 3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için kasmaya gerek yok kafasındayım" sözleriyle dikkat çekti.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 22:10
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İstanbul Esenler'de YKS sınavına giren Görkem Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3 - 3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım" sözleriyle dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER SINAVA GİRECEKLERİ OKULA AKIN ETTİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti. Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu'na da çok sayıda öğrenci sınava girmek için geldi. Öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade etti.

"OKUSAM AYLIK 3 - 3.5 BİN LİRA MAAŞ ALACAĞIM"

Sınav için gelen Görkem Varlık da sınava ikinci kez girdiğini ifade etti. Varlık sözleri dikkat çekti. Görkem Varlık, "Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım" dedi.

"İNSANLAR O KADAR BUNALMIŞ Kİ HAYALLERİ YOK"

Varlık'ın "Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok işletme okuyacağım; yok yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter. Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok. Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim" sözleri dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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