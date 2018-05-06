Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Yine aynı manzara! Başkent'te 20 dakikalık yağmur hayatı felç etti!

YİNE AYNI MANZARA! BAŞKENT'TE 20 DAKİKALIK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ!

Ankara'da dün Mamak'ta yaşanan sel felaketinden sonra bu kez Keçiören ilçesinde yağan 20 dakikalık yağmur ve iş yerlerini bastı. Trafikte alt geçitler su altında kalınca araçlar hasar gördü, ulaşım kilitlendi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Yine Aynı Manzara! Başkent'te 20 Dakikalık Yağmur Hayatı Felç Etti!(7/10)3

Ankara'da dün Mamak'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılırken bugün de Keçiören ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı.

Alt geçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Keçiören'de caddeye şişme botuyla çıkan bir vatandaşın kürek çeken fotoğrafı sosyal medyada "Keçiören raftingi" notuyla paylaşıldı.

20 DAKİKALIK YAĞMURLA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Mamak'ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve iş yerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu.

YOLDA OLUŞAN GÖLET TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı.

Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.

VATANDAŞ KÜREK ÇEKTİ

Keçiören'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise büyük dikkat çekti.

Sağanak nedeniyle göle dönen Fatih Caddesi'nne şişme botunu suya indiren ve kürek çeken bir vatandaşın bu anı, "Keçiören raftingi" notuyla paylaşıldı.

KEÇİÖREN RAFTİNGİ

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yine  Aynı  Manzara  Başkent  Te  20  Dakikalık  Yağmur  Hayatı  Felç  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER