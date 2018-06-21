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Yılmaz Vural dönemi resmen kapandı

YILMAZ VURAL DÖNEMİ RESMEN KAPANDI

1. Ligde Eskişehirspor, teknik direktörlüğe getirildikten sonra takımı ligde tutan Yılmaz Vural'la yeni sezon için anlaşamadı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Yılmaz Vural Dönemi Resmen Kapandı(7/10)3

Teknik direktör arayışlarına devam eden Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaşamadı.

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Eskişehirspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Maddi açıdan yaşanan sıkıntılar Anadolu Efsanesi'nin elini kolunu bağlasa da, konulan hedefler için girişimler sürdürülüyor. İlk olarak teknik direktörü belirlemek isteyen Es-Es, Ümit Özat ile tesislerde bir görüşme yapmıştı. Görüşmenin olumlu sonuçlanmaması üzerine, son günlerde Yılmaz Vural ismi ön plana alındı. 5 maç Eskişehirspor'un başına gelen tecrübeli teknik adam, takımın Spor Toto 1. Lig'den düşmesine müsaade etmemişti.

"ANLAŞAMADIK"

Sosyal medya sitelerinde görüşmelerin devam ettiği iddia edilirken, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Yılmaz Vural ile anlaşamadıklarını belirtti. Girişimlerin devam ettiğini aktaran Başkan Ünal, konulan şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini tekrar ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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