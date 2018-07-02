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Yılmaz Erdoğan'ın film setinde kaza! Kıvanç yerdeki kanlara bakakaldı

YILMAZ ERDOĞAN'IN FİLM SETİNDE KAZA! KIVANÇ YERDEKİ KANLARA BAKAKALDI

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Organize İşler 2'nin önceki gün gerçekleşen çekimlerinde oyuncu Okan Çabalar'ın dublörü camdan atlama sahnesinde düşerek ağır yaralandı. Kaza sonrası yerdeki kanları gören Kıvanç Tatlıtuğ ise büyük üzüntü yaşadı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 08:20
Puan Ver : Yılmaz Erdoğan'ın Film Setinde Kaza! Kıvanç Yerdeki Kanlara Bakakaldı(9/10)5

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat'ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı.

BAŞI YARILDI, BİLEKLERİ KESİLDİ

Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar'ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı. Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü. Tatlıtuğ'un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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