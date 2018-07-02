Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat'ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı.

BAŞI YARILDI, BİLEKLERİ KESİLDİ

Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar'ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı. Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü. Tatlıtuğ'un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: haberinburada