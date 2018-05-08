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Yıllarca Burnundan Akanın Beyni Olduğu Ortaya Çıktı

YILLARCA BURNUNDAN AKANIN BEYNİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD'de yaşayan kadın, geçirdiği trafik kazasından sonra yıllarca hiç durmadan akan burnu için çalmadık kapı bırakmadı. En sonunda doktorlar, kadının burnundan akanın beyin sıvısı olduğunu anladı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Yıllarca Burnundan Akanın Beyni Olduğu Ortaya Çıktı(5/10)1

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson'ın burnu 2013'te geçirdiği bir trafik kazasının ardından durmaksızın akmaya başladı. Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamıştı.

BURNU "ŞELALE" GİBİ AKIYORDU

Akıntının "şelale" gibi olduğunu belirten Jackson, "Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum" dedi. Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, "Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu" dedi.

AMELİYAT İLE KURTULDU

En sonunda beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson'a doğru teşhis konuldu. Jackson'ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti. Duydukları karşısında şoke olan Jackson kısa süre sonra ameliyata alındı ve 5 yıllık kabusundan kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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