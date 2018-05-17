YILDIZ OYUNCUDAN FLAŞ İTİRAF: FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUM
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, "Fenerbahçe ile bir görüşme var ama kesinleşen bir durum yok." dedi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, "Fenerbahçe ile bir görüşme var ama kesinleşen bir durum yok." dedi.
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Ertaç Özbir, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son haftasında karşılaşacakları Kayserispor maçına hazırlandıklarını söyledi.
"MAÇI KAZANIP TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"
Kayserispor'dan puan almak istediklerini aktaran Özbir, "Bu maçı da kazanıp, taraftarımızı mutlu ederek, ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz puana şu an geldiğimizi düşünüyorum. Kayserispor maçına ciddiyetle hazırlanacağız. Taraftarları maça davet ediyorum. Hem Kayserispor hem de bizim açımızdan güzel bir kapanış olsun." diye konuştu.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM AMA KESİNLEŞEN BİR DURUM YOK"
Ertaç Özbir, bir gazetecinin Fenerbahçe ile görüştüğü yönündeki sorusu üzerine, "Bu sezon iyi bir performans gösterdim. Fenerbahçe ile yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var ama kesinleşen bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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