Adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan İngiliz yıldız Jack Wilshere, Arsenal'den ayrıldığını açıkladı.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren Jack Wilshere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arsenal'e veda etti.

10 SEZONDUR ARSENAL A TAKIMINDA FORMA GİYİYORDU

Arsenal alt yapısından yetişen ve 10 sezondur A takımda forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 40 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

"EMERY İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME SONRASINDA BANA FAZLA SEÇENEK BIRAKILMADI"

Jack Wilshere yaptığı açıklamada ayrılmasında yeni menajer Unai Emery'nin etkili olduğunu belirtti. Wilshere, "Yeni sözleşme konusunda kulüple yaptığımız görüşmelerin yanı sıra son olarak yeni teknik direktörümüz Unai Emery ile yaptığımız görüşme sonrasında bana fazla seçenek bırakılmadı. Niyetim 17 yıldır olduğum bu kulüpte devam etmek yönündeydi. Ama yeni teknik direktörle yaptığımız görüşmeyle birlikte hem daha düşük bir sözleşme önerildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada