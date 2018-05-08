Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Vagner Love'ın 'Beni gönderin' gibi bir havası var. Çok ciddi paraya transfer oldu. Cenk olsa Beşiktaş'ın 3-4 puan fazlası vardı." dedi.

Beşiktaş'ın Tosic ve Adriano'nun attığı gollerle Kayserispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlılarda bekleneni veremeyen Vagner Love'la ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen Brezilyalı futbolcunun ayrılık sinyalleri verdiğini söyledi.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'ın maç sonu Vagner Love'la ilgili sözleri şöyle;

"BENİ GÖNDERİN GİBİ HAVASI VAR"

"Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Cenk olsaydı Beşiktaş'ın 3 veya 4 puan daha fazlası vardı. Çok ciddi paraya transfer oldu. Love'ın 1.5 yıllık performansı önemliydi. Eto'o ile bir tercih yapmak zorundaydı. İkisi gündemdeyken ben Eto'o demiştim. Beşiktaş'ın yapısına uygun. Love da geldiğinde 2-3 hafta sakatlığı vardı."

Kaynak: haberinburada