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Yıldız futbolcuya Şenol Güneş fırçası: Buraya gezmeye mi geldin

YILDIZ FUTBOLCUYA ŞENOL GÜNEŞ FIRÇASI: BURAYA GEZMEYE Mİ GELDİN

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, sürekli çalım deneyen Aras Özbiliz'e fırça attı: Ne yapıyorsun sen? Buraya gezmeye mi geldin?

Tarih : 02 Temmuz 2018, 15:40
Puan Ver : Yıldız Futbolcuya Şenol Güneş Fırçası: Buraya Gezmeye Mi Geldin(7/10)3

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kampa giren Beşiktaş'ın dünkü idmanında Şenol Güneş oyuncusuna yaptığı uyarı damga vurdu.

Tecrübeli çalıştırıcının çift kale maç sırasında sürekli çalım deneyen ve takım arkadaşlarına pas atmakta geciken Aras Özbiliz'e çıkıştığı belirtildi.

"BURAYA GEZMEYE Mİ GELDİN?"

Fanatik'in aktardığına göre oyunu durduran Güneş, Aras'a "Ne yapıyorsun sen? Buraya gezmeye mi geldin?" dedi.

Futbolcusunu sert bir şekilde uyaran Güneş, daha sonra idmanı kaldığı yerden devam ettirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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