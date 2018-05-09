Everton'un yıldızı Wayne Rooney Amerikan Futbol Ligi MLS ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

DC United ile görüşmelere başlayan Rooney'nin Goodison Park'taki sözleşmesinin bitmesine daha bir yıl var ancak MLS'te oynamak İngiliz oyuncu için daha ağır basan taraf olarak görünüyor.

SAM ALLARDYCE İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Rooney'in Everton'dan ayrılma isteğindeki en büyük etkenin Everton menajeri Sam Allardyce ile yaşadığı sorunlar olarak görülüyor. Rooney, Everton'a Ronald Koeman zamanında katılmıştı ancak Ekim ayında göreve Allardyce gelmişti.

HOCASI TEKLİFİ DOĞRULADI

Rooney'nin teklif aldığını doğrulayan Allardyce, "Wayne'in yurt dışında başka bir yere gitmesiyle ilgili söylentiler var. Ama şu anda Everton'ın oyuncusu ve hayranı." dedi.

Kaynak: haberinburada