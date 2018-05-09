Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

Yıldız futbolcu Rooney ipleri attı, ABD'ye gidiyor

YILDIZ FUTBOLCU ROONEY İPLERİ ATTI, ABD'YE GİDİYOR

Everton'un yıldız futbolcu Wayne Rooney, Amerikan Futbol Ligi ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Rooney İpleri Attı, Abd'ye Gidiyor(5/10)1

Everton'un yıldızı Wayne Rooney Amerikan Futbol Ligi MLS ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

DC United ile görüşmelere başlayan Rooney'nin Goodison Park'taki sözleşmesinin bitmesine daha bir yıl var ancak MLS'te oynamak İngiliz oyuncu için daha ağır basan taraf olarak görünüyor.

SAM ALLARDYCE İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Rooney'in Everton'dan ayrılma isteğindeki en büyük etkenin Everton menajeri Sam Allardyce ile yaşadığı sorunlar olarak görülüyor. Rooney, Everton'a Ronald Koeman zamanında katılmıştı ancak Ekim ayında göreve Allardyce gelmişti.

HOCASI TEKLİFİ DOĞRULADI

Rooney'nin teklif aldığını doğrulayan Allardyce, "Wayne'in yurt dışında başka bir yere gitmesiyle ilgili söylentiler var. Ama şu anda Everton'ın oyuncusu ve hayranı." dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Rooney  İpleri  Attı  Abd  Ye  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER