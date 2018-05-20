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Yıldız futbolcu hiç oynamadan şampiyonluk rekoru kırdı

YILDIZ FUTBOLCU HİÇ OYNAMADAN ŞAMPİYONLUK REKORU KIRDI

Hakan Balta, bu sezon ligde hiç forma giymeden Galatasaray'da beşinci şampiyonluğunu yaşadı ve sarı-kırmızılıların en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcusu olmayı başardı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Hiç Oynamadan Şampiyonluk Rekoru Kırdı(8/10)4

Spor Toto Süper Ligde nefes kesen şampiyonluk yarışı, son hafta Galatasaray'ın, Göztepe deplasmanında aldığı galibiyet sonrası, başarısı ile sona erdi.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN FUTBOLCU

Rakiplerinin üç puan önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Hakan Balta, ilginç bir istatistiğe imza attı. Sezon başı Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan, Fatih Terim'in gelmesi ile affedilen Hakan Balta, bu sezon hiçbir lig maçında forma giymemesine rağmen takımın en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcusu olmayı başardı. Hakan Balta, Galatasaray forması altında beşinci şampiyonluğunu yaşadı.

TÜRKİYE KUPASINDA 2 KEZ FORMA GİYDİ

Hakan Balta, Süper Ligde hiç forma giymemesine rağmen Türkiye Kupasında 2 kez oynadı. Hakan Balta, Türkiye Kupasında toplam 161 dakika sahada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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