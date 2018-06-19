YILDIZ FUTBOLCU BONGONDA, TRABZONSPOR TARAFTARINA SÖZ VERDİ
Trabzonspor'un 2017-18 sezonu başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak yeterli şans bulamaması nedeniyledevre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda, Trabzonspor'a geri döneceğinin sözünü verdi.
Trabzonspor'un 2017-18 sezonu başında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan kiraladığı ancak yeterli şans bulamaması nedeniyle söz konusu sezonun devre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda, Trabzonspor'a geri döneceğinin sözünü verdi.
Sosyal medyadan taraftarların 'geri dön' çağrısına yanıt veren Bongonda, "Merhaba Trabzonspor hayranları. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Beni 6 ay sonra da gittiğime rağmen desteklediğiniz için. Hepiniz biliyorsunuz benim Trabzonspor'a olan aşkımı ama maalesef şimdilik dönmüyorum. ve size söz veriyorum gelecekte geri döneceğim. Çünkü sizinle daha bir tarih yazacağız. Çünkü siz bana kulübün aşkını ilk günde verdiniz ve benimde size bunu geri vermem gerekiyor. ve size söz veriyorum geri döneceğim. Umarım anlarsınız. Sizi çok seviyorum" mesajını yayınladı.
Kaynak: haberinburada
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