Başbakan Yıldırım AK Parti'nin Yenikapı mitinginde konuştu. Yıldırım "muhalefet önce PKK, DEAŞ ve FETÖ ile nasıl mücadele edeceğini açıklasın" dedi.

"İSTANBUL 'EVET' DEDİYSE TÜRKİYE'DE 'EVET' DEMİŞTİR"

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bu ay iki bayram var. Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramı. İstanbul 15 Temmuz sonrasında Yenikapı Ruhunu başlatan şehir. İstanbul meydanları Kudüs'ün, Halep'in sesi oldu. İstanbul mazlum milletlerin umudu oldu.

Yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir. Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. Bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunların tek bir dikili ağaçları yok. Tek bir eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı? Bunlar değil mi ilk uçağı yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan. Bunların işi gücü engel olmak. Çıkmışlar, meydanlardan bol keseden atıyorlar. Ortada bir eseriniz var mı? Bir iziniz var mı? Millet neye göre size destek versin? Millet söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar, ona göre karar verir. AK Parti'nin 15 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde izi var.

"FETÖ'YE 15 TEMMUZ'U DAR ETTİK"

3 Kasım 2002'de 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. 15 senede Türkiye'yi 3 kat büyüttük mü? PKK'lılara, DEAŞ'a, FETÖ'cülere hak ettiği dersi verdik mi? Ülkemizi terör belasından kurtardık mı? 15 Temmuz'da meydanları doldurduk mu? FETÖ'cülere o geceyi zindan ettik mi? O gece bu bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördü.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE NASIL MÜCADELE EDECEĞİNİZİ AÇIKLAYIN"

Bugün FETÖ'yü, PKK'yı ağzına alamayanlar bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, destek versin. Önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda milat olacak. Bu seçim önemli bir seçim. Türkiye'nin 100'üncü yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. Seçime katılımı en iyi şekilde sağlayalım."

Kaynak: haberinburada