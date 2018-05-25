YILDIRIM'DAN KURDAKİ DALGALANMA İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER: KAYNAĞINI BİLİYORUZ, BAŞARAMAYACAKSINIZ!
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında "Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız" diye konuştu.
"VATANDAŞIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları: "Bugünlerde Türkiye ekonomisine yönelik yalan yanlış iddialarla vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların değirmenine su taşımaya çalışanlar var.
"BU KRİZLER BİZİM ALIŞIK OLDUĞUMUZ KRİZLER"
Ama şunu herkes bilsin. 2008'de, 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimiz de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerinde. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.
KURDAKİ DALGALANMAYI MANİPÜLASYON OLARAK DEĞERLENDİRDİ
Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle reformlarla Türkiye büyüme yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor."
YENİ HAVALİMANININ ADI: EKREM PAKDEMİRLİ HAVALİMANI
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacağını açıkladı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
- Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
- Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
- Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı
- Ünlü İstihbarat Teşkilatı Televizyon Reklamıyla Eleman Aramaya Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar