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Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
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YILDIRIM'DAN KURDAKİ DALGALANMA İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER: KAYNAĞINI BİLİYORUZ, BAŞARAMAYACAKSINIZ!


Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma ile İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
Tarih : 25 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında "Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız" diye konuştu.

"VATANDAŞIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları: "Bugünlerde Türkiye ekonomisine yönelik yalan yanlış iddialarla vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların değirmenine su taşımaya çalışanlar var.

"BU KRİZLER BİZİM ALIŞIK OLDUĞUMUZ KRİZLER"

Ama şunu herkes bilsin. 2008'de, 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimiz de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerinde. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.

KURDAKİ DALGALANMAYI MANİPÜLASYON OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız. Hükümetimiz aldığı tedbirlerle reformlarla Türkiye büyüme yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor."

YENİ HAVALİMANININ ADI: EKREM PAKDEMİRLİ HAVALİMANI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacağını açıkladı.

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Kaynak: haberinburada



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