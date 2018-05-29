Hindistan, Abd'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Şampiyon Olursak Saçlarımı Kestiririm Diyen Gomis Sözünü Tuttu
İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
Başbakan Yıldırım'dan Koruculara Müjde! Maaşlara Zam Yapılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Vaadi: Yoksul Ailelerin Hesabına Ayda Bin Lira Yatıracağız
Trabzonspor, Ünal Karaman İle Görüşecek
Rusya, Tomahawk Füzelerini İnceleyip Yeni Savaş Sistemleri Geliştirecek
Beşiktaş'tan Opare Bombası! Teklif Yapıldı
Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues Resti Çekti
Oğuzhan Özyakup'a Sürpriz Talip
Yıldırım Talimatı Verdi, Uber Devri Resmen Bitti!
Pkk'lı Teröristler, Karakola Erzak Taşıyan Kamyonu Yaktı, Sürücüyü Kaçırdı
Avrupa'nın Yarısı Yusuf Yazıcı'nın Peşinde
Tır'dan Fırlayan Tekerlek Yaşlı Adamın Hayatına Mal Oldu!
Sağlık Bakanı Müjdeyi Verdi: 18 Bin Personel Alınacak
Tunus-Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Fatih Portakal'dan Demirtaş Sürprizi! Canlı Yayında Konuşacak
Milan, Eski Futbolcusu Kucka'yı Trabzonspor'dan Geri İstiyor
Uefa'dan Cenk Tosun'a Büyük Onur!

YILDIRIM TALİMATI VERDİ, UBER DEVRİ RESMEN BİTTİ!


Yıldırım talimatı verdi, UBER devri resmen bitti!
Tarih : 29 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Yıldırım Talimatı Verdi, Uber Devri Resmen Bitti!(7/10)3

Son günlerde taksici kavgalarıyla gündeme gelen UBER için Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığına verdiği ve Resmi Gazete'de yayınlanan talimatla belge iptali ve 2 yıl yasak dahi geliyor.

KARAYOLU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimatla korsan taşımacılığa ağır cezalar geldi.

Resmi Gazete'nin 25 Mayıs tarihli sayısında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILDI

Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.

Değişiklik maddesinde; kara yolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek.

2 YILA KADAR YASAK GELİYOR

Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı.

UBER'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

YENİ DÜZENLEMEYLE KESİLECEK CEZALAR

* Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek.* Bu uyarılar 3 bin TL yatırılarak kaldırılabilecek.* 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldırım  Talimatı  Verdi  Uber  Devri  Resmen  Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER