Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da yaptığı açıklamada, "ABD malesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ASKERLERİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN 43 MASUMU ŞEHİT EDİYOR"

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün ABD, Kudüs'te büyükelçilik açılışı için İsrail'le beraber Kudüs'te kutlama yapıyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi halklarını, bağımsızlıklarını, işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak ve feryatlarını dünyaya duyurmak için genç, silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askerleri gözünü kırpmadan 43'e varan masum savunmasız Filistinliyi şehit ediyor. 2000'e yakın yaralı var.

"ABD'NİN ALDIĞI KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bu açık bir tahriktir, açıkça Filistin'i yok sayıp haklarını hukuklarını gasp etmektir.

ABD malesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz.

Kaynak: haberinburada