YILDIRIM, EKONOMİDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ: KAVGAMIZ DEVAM EDECEK!
Dolardaki dalgalanmayı ve Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "İlave tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir. Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek." dedi.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;
"TÜRKİYE SERBEST EKONOMİ UYGULAYAN BİR ÜLKEDİR"
Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi Türkiye'ye. Yıl sonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız. Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir.
"KURDAKİ HAREKETLİLİK KONUSU GEÇİCİDİR"
Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir.
"VATANSEVERLİK ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAKTIR"
İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır.
"ENFLASYON KAVGAMIZ DEVAM EDECEK"
Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek. Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapamasını beklemesin. Öyle, 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermaye müdahale edilecekmiş, paralara el konacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimiz, 'dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı.
Kaynak: haberinburada
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