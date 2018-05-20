Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kimin takdim edeceği de belli oldu…

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, oğlunun ABD'de mezuniyet töreni olmasından dolayı Galatasaray'ın şampiyonluk kupası törenine katılamayacak.

KUPAYI ALİ DÜRÜST VERECEK

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası törenine TFF adına Ali Dürüst ve genel sekreter Kadir Kardaş, Ali Düşmez katılacak ve sarı kırmızılı kulübün şampiyonluk kupasını Dürüst takdim edecek.

Demirören daha önce Galatasaray'a 2011-12 sezonu lig kupası, 2013-2014 Süper Kupa, 2014-15 lig kupası ve Türkiye Kupası, 2015-16 Süper Kupa'yı vermişti. 2014'teki kupa seremonisinde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo Yıldırım Demirören'in elini sıkmamış ve bu olay günlerce gündemde kalmıştı.

Kaynak: haberinburada