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Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti

YILAN ZEHRİ ANNE SÜTÜNDEN GEÇTİ, ANA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da uykusunda yılanın soktuğu kadın durumu fark etmeyip bebeğini emzirince ikisi de hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti(7/10)3

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 35 yaşındaki kadın uykusunda zehirli bir yılan tarafından sokuldu. Sokulduğunu fark etmeyen kadın sabah uyanınca 3 yaşındaki kızını emzirdi.

HASTANEYE ULAŞAMADAN ÖLDÜLER

Polis yetkilisi Vijay Singh, anne ve kızının bir süre sonra rahatsızlandığını ancak ikisinin de hastaneye varamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Singh, cesetlere otopsi yapılacağını belirtti.

ÜLKEDE YILANLAR YILDA 46 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Yaklaşık 300 yılan türüne ev sahipliği yapan Hindistan'da her yıl 46 bin kişi yılan sokması sonucu hayatını kaybediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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