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'Yılan yuvası' deyip, imza veren seçmenlere ateş püskürdü!

'YILAN YUVASI' DEYİP, İMZA VEREN SEÇMENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Bahçeli, Meral Akşener'in 100 bin imza toplamasıyla ilgili, "Hafta içi FETÖ'nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım." dedi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : 'yılan Yuvası' Deyip, İmza Veren Seçmenlere Ateş Püskürdü!(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır."

"MİLLET DEĞİL ZİLLET, İLLET ÇATISI FETÖ HARCIYLA ÖRÜLMÜŞTÜR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir. Hafta içi FETÖ'nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım. (Millet İttifakı) neyiniz milleti temsil etmektedir ki ittifakınız millet olsun? Millet değil zillet, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür.

"HADDİNİ BİL, EDEBİNİ ADABINI TAKIN"

Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.

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Kaynak: haberinburada



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