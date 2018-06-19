Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" açıklaması yaptı.

"YASTIK ALTINDA HALA DÖVİZ VARSA TL'YE ÇEVİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastık altında hala döviz varsa TL'ye çevirelim. Bize ekonomik harp ilan edene bizim de gereğini, milli seferberliği yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

YENİ EKONOMİK MODEL

Erdoğan, "Yeni dönemde yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik modele yöneliyoruz. Ancak bu şekilde gelişmekte olan ülke statüsünden, gelişmiş ülke statüsüne yükselebiliriz" diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA KARDELEN ÇİÇEĞİ BENZETMESİ

Erdoğan, "Kardelen çiçeği gibi en zor şartlarda boy veren bir iş dünyamız olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülke ayaklarına vurulmaya çalışılan hiçbir prangaya izin vermez" dedi.

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Kaynak: haberinburada