Beymen, halka arzının ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal etti. Beymen'in 11 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması planlanıyordu.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ, Beymen'in halka arzının ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

HALKA ARZI İLERİ BİR TARİHE ALDI

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'den yapılan açıklamada, Beymen'in hisselerinin yüzde 100'üne sahip olan şirketin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Beymen'in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurduğu belirtildi.

"YETERLİ TALEBİN OLUŞMAMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ"

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz, gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yeterli talebin oluşmaması nedeniyle, Beymen Mağazacılık AŞ hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada