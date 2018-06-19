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Yerli ve milli not dönemi başlıyor!

YERLİ VE MİLLİ NOT DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Ekonomi yönetiminin spekülatif kararlar almakla suçladığı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yerine geçecek yerli ve milli not kuruluşu için süreç hızlandı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 07:40
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BDDK'nın mevzuat çalışmasını tamamladığı yerli 'not' kuruluşu için seçim sonrası işaret edilirken, kuruluşun öncelikle KOBİ'leri değerlendirmesi, daha sonra uluslararası formata evrilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, dün TRT Haber'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Seçimlerden sonra KOBİ'leri değerlendirecek, bilançolarına bakarak kredilendirilmesini sağlayacak bir derecelendirme kuruluşunu hemen kuracağız. İlk aşamada yalnızca KOBİ'leri değerlendirecek. Bankacılık sistemi daha rahat, çağdışı ipotek sistemi olmadan, tarlanızı, evinizi, barkınızı ipotek ettirmeden, bilançonuza, girişiminize, kârınıza ve mali tablonuza bakarak kredi verme imkanına kavuşacak. Özel sektör burada devreye girecek. Ama devletin regülasyon anlamında güçlü desteği de olur."

"FAİZLERDEKİ KÖPÜĞÜ ALACAK"

Notu yükselen KOBİ'nin daha düşük faizle kredi alacağını vurgulayan Ertem, "Bu faizlerin düşmesine neden olacak, faizlerdeki köpüğü alacak" dedi. Ertem, kuruluşun daha sonra uluslararası nitelik kazanacağını ifade etti.

KREDİ RİSK AĞIRLIĞINI DÜŞÜRECEK

Yerli kredi derecelendirmesini kapsayan yeni yapılanmanın kredi risk ağırlığını düşürmesiyle, borçlanma maliyetlerini azaltması ve sonuç olarak yatırımları kolaylaştırması planlanıyor. Düzenlemenin, bankalara da sermaye gereksinimlerinde tasarruf olanağı sağlanması planlanıyor.

"BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMASI ÖNEMLİ"

Bir süredir Türkiye Bankalar Birliği ile ortak çalışma yürüten BDDK, yerli kredi derecelendirme şirketi ile ilgili altyapı ve mevzuat çalışmasını tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, daha önce, "Kurulacak yapının uluslararası standartlara uyumlu olması ve bağımsız-tarafsız olması önemli. Bankalarımız ortaklık şeklinde yapabilirler, şirketler de ortak olabilir. Kimsenin payı yüzde 10'u geçmemeli. Kredi Kayıt Bürosu'na benzer yapıda olabilir" demişti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da, "Ulusal derecelendirme kuruluşu kurma projesine başladık. BDDK yönlendirmesinden sonra somut adımları atmaya başlayacağız" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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