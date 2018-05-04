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Yerli Google Earth, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı

YERLİ GOOGLE EARTH, İLK KEZ BİR TATBİKATTA KULLANILDI

Uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CAS'ın Efes Tatbikatı'nda kullanıldığını ve yerli Google Earth olduğunu söyledi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Yerli Google Earth, İlk Kez Bir Tatbikatta Kullanıldı(6/10)2

TSK tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, attığı tweet ile CAS'ın Efes Tatbikatı'nda kullanıldığını ve yerli Google Earth olduğunu söyledi.

"GÖKTÜRK 2'DEN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ DERLİYOR"

Uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi bugün itibariyle Harita Genel Komutanlığı tarafından sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sivil kullanıma açılan milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin yerli Google Earth olduğunu dile getirdi. Google'ın popüler uygulaması Earth gibi uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi, Göktürk 2'den elde edilen görüntüleri derliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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