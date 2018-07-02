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YERELE ODAKLANAN BAHÇELİ CEBİNDE SEÇİM SAYACI TAŞIYOR


Yerele odaklanan Bahçeli cebinde seçim sayacı taşıyor
Tarih : 02 Temmuz 2018, 10:00
Puan Ver : Yerele Odaklanan Bahçeli Cebinde Seçim Sayacı Taşıyor(7/10)3

MHP, 2019 mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimleri için çalışmalara başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurmaylarına, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın galip çıktığını ifade ederek, sırada 2019'da yapılacak yerel seçimlere odaklanması talimatını verdi.

RAFA KALKAN RAPOR İNCELENECEK

MHP, yerel seçimler için belediye başkanlarından taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğini gösteren bir rapor hazırlamasını istemişti. Ancak erken seçim kararıyla belediye başkanlarının hazırladığı raporlar rafa kaldırılmıştı. Bahçeli, kurmaylarına söz konusu raporların yeniden incelenmesi talimatını verdi.

BAŞKANLARI HALKA SORDU

MHP, bunun dışında başkanlarını halka da sordu. Bu çerçevede başkanların bugüne kadarki performansları, halkla diyalogları ve uyguladıkları projeleri mercek altına alındı. Nihai adaylıkta bunların da dikkate alınması bekleniyor.

YERELDE İTTİFAK OLACAK MI?

Az oyla seçimin kaybedildiği yerlerle son seçimde aday olan ve bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturulacak. MHP'de, yerel seçimlerde ittifak konusu da masaya yatırılacak. Yerelde ittifakın nasıl olacağı değerlendirilecek.

SAHAYA ERKEN ÇIKACAK

Aday belirleme çalışmalarının en geç eylül ayına kadar tamamlanması bekleniyor. MHP, kamuoyu yoklaması yapmayı ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi diğer partilerden önce adaylarını sahaya sürmeyi planlıyor.

SEÇİMLERE KALAN GÜNÜN HESAPLANDIĞI KAĞIT TAŞIYOR

Öte yandan MHP lideri Bahçeli cebinde, "Mahalli İdareler Seçimleri" başlıklı, yerel seçimlere kalan günün hesaplandığı not kağıdı taşıyor. Kaynak: YeniŞafak

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Kaynak: haberinburada



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