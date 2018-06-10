YER YERİNDEN OYNAYACAK! İŞTE OKAY YOKUŞLU'NUN YENİ TAKIMI
Trabzonspor'un milli futbolcusu Okay Yokuşlu'nun La Liga takımlarından Celta Vigo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcunun Salı günü İspanya'ya gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un dikkat çeken oyuncularından Okay Yokuşlu'nun yeni adresi La Liga oluyor. Milli futbolcunun Celta Vigo ile anlaştığı ve Salı günü İspanya'ya gideceği belirtildi.
SÖZLEŞMESİNDE 7,5 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR MADDESİ BULUNUYOR
A Spor'un iddiasına göre Trabzonspor bu transferden 7.5 milyon euro bonservis bedeli alacak. Bilindiği üzere Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde 7,5 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyordu.
Okay Yokuşlu, Trabzonspor'la bu sezon 33 resmi maçta 2 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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