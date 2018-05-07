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Yenikapı-Halkalı Metro Hattı da Sürücüsüz Olacak

YENİKAPI-HALKALI METRO HATTI DA SÜRÜCÜSÜZ OLACAK

İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı-Yenikapı hattı 39 dakika olacak.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Yenikapı-Halkalı Metro Hattı Da Sürücüsüz Olacak(10/10)6

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nu Halkalı'ya uzatarak bu hatta sürücüsüz teknolojiye sahip tren seti alacak. Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

HALKALI'YA KADAR UZATILIYOR

Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor. 13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

Metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

90 KM HIZA ULAŞACAK

Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

BAĞCILAR-KİRAZLI 14 DAKİKAYA İNECEK

Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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