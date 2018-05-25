YENİ UYARI GELDİ! YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN İSTANBULLULAR DİKKAT
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Meteoroloji, İstanbul'da hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili oldu.Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açtı, hazırlıksız olanlar ise çanta ve giysilerini başının üzerine tutarak korunmaya çalıştı.
YAĞIŞLAR TÜM YURDA YAYILACAK
Beklenen yağışlı hava dalgası günlerdir yurtta bazı bölgeleri yerel olarak etkiliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağmur bugünden itibaren yurdun tümüne yayılacak. Meteoroloji bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
İSTANBUL'A HAFTA SONU YAĞMUR UYARISI
İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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