YENİ NESİL KANSER İLAÇLARI ERKEKLERDE İKİ KAT DAHA İYİ SONUÇ VERİYOR
İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre, vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek kanserle mücadele eden yeni nesil ilaçlar, erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha iyi sonuç veriyor.
Lancet Onkoloji dergisinde yayımlanan araştırmada immunoterapi adı verilen yöntemle tedavi gören kanser hastalarında hayatta kalma oranları incelendi. Uzmanlar daha önce yayımlanan 20 araştırmada ele alınan 11 binden fazla hastayı inceledi. Hastaların üçte ikisi erkek, üçte biri ise kadındı.
İLAÇLAR ERKEKLERDE ÖLÜMÜ YÜZDE 28 AZALTIYOR
Araştırmacılar, kanserin türü ve kullanılan ilaçtan bağımsız olarak erkek kanser hastalarının daha uzun süre hayatta kaldıkları sonucuna vardı. İlaçların erkeklerde ölüm ihtimalini yüzde 28 azalttığı belirlenirken, kadınlarda bu oranın yüzde 14 olduğu görüldü.
İMMUNOTERAPİ STANDART TEDAVİ OLMA YOLUNDA
Milano'daki Avrupa Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Fabio Conforti "Bireydeki hastalığın seyri, kanserin türü, kullanılan ilaç da dahil birçok unsura bağlı ve immunoterapi belli kanser türlerinde standart tedavi olmaya devam ediyor. Hayatta kalma süresi de çoğunlukla diğer ilaçlara kıyasla daha uzun oluyor" dedi.
Conforti ayrıca, kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemlerindeki farklılığın, kanser gibi hastalıkların seyrinde ve immunoterapi tedavisine nasıl yanıt verdiklerinde belirleyici olabileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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