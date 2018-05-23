ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, doğru anlaşma olmadığı takdirde ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelerden çekileceğini söyledi. Dün ABD Başkanı Donald Trump da, Kim Jong Un ile zirvesinin 'büyük ihtimalle' erteleneceğini söylemişti.

"KÖTÜ ANLAŞMA BİR SEÇENEK DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'doğru anlaşma' olmadan ABD'nin Kuzey Kore görüşmelerinden çekileceğini söyledi. Pompeo, "Kötü anlaşma bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Ancak Güney Kore ile ABD'nin bölgedeki ortak tatbikatları devam edince, Pyongyang yönetimi Güney Kore ile olan görüşmeleri durdurmuş, ABD'ye de 'tatbikatları durdur' mesajı vermişti.

TRUMP "ERTELENEBİLİR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Kore lideri Moon ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında 'nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli' ifadelerini kullanmış ve Kim Jong Un ile görüşmenin 'büyük ihtimalle' erteleneceğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada