YENİ KHK YAYIMLANDI! ARTIK SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.
Yayımlanan KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.
Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.
Kaynak: haberinburada
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