Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede Savunma Bakanı olarak düşündüğü İsmail Demir kimdir? Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir hangi görevlerde bulunmuştur? İşte İsmail Demir ile ilgili tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede Savunma Bakanı olarak düşündüğü İsmail Demir kimdir? Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir hangi görevlerde bulunmuştur? İşte İsmail Demir ile ilgili tüm ayrıntılar...

PROF. DR. İSMAİL DEMİR KİMDİR?

1960 yılında Elazığ'da doğdu. 1982 yılında İTÜ'den uçak mühendisi olarak mezun oldu. 1984'te aynı üniversiteden uçak mühendisliği dalında yüksek lisans derecesi aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptıktan sonra 1985 yılında ABD'ye yüksek lisans ve doktora öğrenimi için gitti. Michigan Üniversitesi'nde Uygulamalı Mekanik dalında, Purdue Üniversitesi'nde Uzay ve Havacılık dalında yüksek lisans yaptı ve 1992'de Washington State Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. 1992'den 2003 yılına kadar Kanada'da Victoria Üniversitesi, Suudi Arabistan'da Kral Suud Üniversitesi, ABD'de Washington State Üniversitesi, Kuzeybatı Pasifik Araştırma Laboratuvarları, Malzeme Araştırma Enstitüsü gibi üniversite ve araştırma kuruluşlarında öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı. 1997'de Uçak Elemanları ve Malzemesi dalında Doçentlik ünvanı aldı.

2014 YILINDAN BERİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAPIYOR

2003 yılı sonunda Eğitim Başkanı olarak THY Anonim Ortaklığında göreve başladı. 2005 yılında Teknik'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2006 yılında ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulan THY Teknik A.Ş.' ye Genel Müdür olarak atandı ve bunun yanı sıra Yönetim ve İcra Kurulu Başkan vekilliklerini ifa etti.

2013 yılında Profesörlük ünvanı aldı. THY grup ortaklıkları olan Türk Motor Merkezi (TEC- Turkish Engine Center), Goodrich THY Teknik Goodrich Servis Merkezi (GTTSC- Goodrich Turkish Technic Service Center), Türk Koltuk Şirketi (TSI -Turkish Seat Industries), Uçak Motoru ve Gaz Tribünü Bakım Merkezi (TURKBINE) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Kabin İçi (TCI-Turkish Cabin Interior) şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Demir, Resmi Gazete'nin 12-04-2014 tarih ve 28970 sayısında Milli Savunma Bakanlığı tarafından Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na atandı.

Çeşitli uluslararası dergi ve konferanslarda kompozit malzemeler, çatlak mekaniği, teorik ve nümerik elastik modellemeler, mikro elektromekanik konularında çok sayıda makalesi yayımlanan ve belirli zamanlarda Hava Harp Okulu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. İsmail Demir, evli ve dört çocuk babasıdır.

Kaynak: haberinburada