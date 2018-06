Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Temmuz'da açıklayacağı yeni kabine şekillenmeye başladı. Erdoğan'ın oluşturacağı Bakanlar Kurulu'nda sürpriz isimler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın yeni kabinede görevlendirilebileceği belirtiliyor.

DOKTORASINI GEORGE WASHİNGTON ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPTI

1971 senesinde İstanbul'da doğan İbrahim Kalın, aslen Erzurumludur. Alanya Lisesi'ni bitiren Kalın, 1992 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Malezya'da İslam Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Doktorasını ise ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde 1996 yılında yapmıştır.

ÖĞRENCİLİK YILLARINDA BAĞLAMA ÇALIP NEY ÜFLEMİŞTİR

Amerika'daki öğrencilik yıllarında fotoğrafçılıkla ilgilenen Kalın, bir müzik grubunda bağlama çalıp, ney üflemiştir.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNUMLAR YAPTI

Felsefe, İslam düşüncesi ve uluslararası ilişkiler alanlarında uzmanlaşan İbrahim Kalın, College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Ayrıca İslam felsefesi ile ilgili yayınlanmış İngilizce makaleleri vardır. 1998 senesinde Fransa'da dil eğitimi görmüş ve Kanada, Fransa, İngiltere, İsviçre, Ürdün, İran, Pakistan, İsrail, Bosna, Makedonya ve Hırvatistan gibi ülkelerde uluslararası konferanslarda tebliğler sunmuştur.

"İSLAM VE BATI" İSİMLİ KİTAP YAZDI

2007 senesinde "İslam ve Batı" isimli kitabı ve Dergah ve Divan gibi dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Yayınlamış olduğu kitabı Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü kazanmış ve Yunanca ve Arnavutçaya tercüme edilmiştir.

SABAH GAZETESİNDE YAZARLIK YAPTI

İbrahim Kalın, Toshihiko Izutsu'nun "İslam'da Varlık Düşüncesi" ve Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçe'ye çevirmiştir. Aynı zamanda Kalın, Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapmıştır.

AKADEMİK YAYINLARIN YANI SIRA ANSİKLOPEDİLERE KATKIDA BULUNDU

Akademik yayınlarının ve yorum yazılarının yanı sıra Kalın, DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of İslamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studied Online gibi ansiklopedilere katkıda bulunmuştur.

2014 YILINDA CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ OLARAK ATANDI

Kalın, 2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı'nın kurucu başkanlığını yapmıştır. 2009 senesinde dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığına getirilmiştir. 16 Nisan 2011 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine atanmıştır. Kamu Diplomasisi Koordinatörü iken 2 Ağustos 2012 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2014 yılına gelindiğinde Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atanmıştır. İbrahim Kalın, evli ve iki çocuk babasıdır.

