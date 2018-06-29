Erdoğan'ın Yeni Kabinede Bakan Olarak Görev Vermeyi Düşündüğü Nail Olpak Kimdir?
Yeni Kabinede Bakan Olması Gündemde Olan Temel Kotil Kimdir?
Fatih Portakal Canlı Yayında Veda Ederek Tatile Çıktı
Ramil Guliyev, Akdeniz Oyunlarında 35 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü!
Uefa Başkanı Ceferin'den Galatasaray Açıklaması
Erdoğan'ın Yeni Bakanlar Kurulu'nda Yer Vereceği Sürpriz İsimler Belli Olmaya Başladı
Son Dakika! Akar Paşa'dan Kritik Açıklama: Toplantı Mahalleri Dahil Yüzlerce Hedef İmha Edildi
Beşiktaş Taraftarının Sevgilisi Guti Geri Döndü!
Aselsan Ve Gizli Müşteriden 30 Milyon Dolarlık Anlaşma
1 Haftadır Aranan Küçük Eylül'den Kahreden Haber!
Seçimden Sonra İki İsim İlk Kez Bir Araya Geliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Giydiği Atatürk İmzalı Tişört Satışa Çıktı
Ypg'den Türkiye'ye Küstah Tehdit: Türk Askeri Menbiç'e Girerse Karşılık Veririz
Fenerbahçe, Feyenoord İle Hazırlık Maçı Yapacak
Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye'ye Övgü Dolu Sözler
İran Halkı Şimdi De Susuzluk Yüzünden Sokaklara Döküldü
Barcelona'nın Yıldızı Alcacer, Fenerbahçe Yolunda
Galatasaray'ın Hazırlık Maçındaki Rakibi Psv!
Trump'ın Göçmen Kararını Protesto Eden Ünlü Aktris Sarandon, 600 Kadınla Gözaltına Alındı
Eşini Alevlerin Arasından Çekip Aldı, Kendini Kurtaramadı

Yeni kabinede bakan olması gündemde olan Temel Kotil kimdir?

YENİ KABİNEDE BAKAN OLMASI GÜNDEMDE OLAN TEMEL KOTİL KİMDİR?

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabinede bakan olarak yer alması gündemde olan Temel Kotil kaç yaşındadır?İşte Temel Kotil ile ilgili tüm detaylar...

Tarih : 29 Haziran 2018, 23:30
Puan Ver : Yeni Kabinede Bakan Olması Gündemde Olan Temel Kotil Kimdir?(10/10)6

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabinede bakan olarak yer alması gündemde olan Temel Kotil kimdir?

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ TEMEL KOTİL KİMDİR?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğünden ayrıldığını açıklayan Temel Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Kotil, yönetim kurulu tarafından bugün alınan kararla TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Öte yandan, aynı kararla eski TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı da TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görevlendirildi.

Temel Kotil, THY'deki görevinden bugün ayrıldığını çalışanlara yolladığı "Türk Hava Yollarından ayrılma kararımı, şahsıma hava ve uzay teknolojileriyle ilgili yeni bir görev teklif edilmesinden dolayı almış bulunuyorum. Önemli bir görevi yerine getirmek üzere THY'den ayrılıyorum." şeklindeki veda mesajıyla duyurmuştu.

TEMEL KOTİL NEREDEN MEZUN OLDU?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan Kotil, 1986'da ABD'deki Michigan Üniversitesinin Uçak Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını, 1987'de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde aynı bölümde doktorasını tamamladı.

Temel Kotil, 1991-1993 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuarları'nın kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yapan Temel Kotil, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde "misafir profesör" olarak hizmet verdi ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

THY'deki kariyerine 2003 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005'de THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 2015'de de THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne atandı.

Temel Kotil, 2006 yılında IATA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 2010 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık Birliği'nin (Association of European Airlines-AEA) 2012 yılında başkan yardımcısı, 2013 yılında da başkanı oldu.

Kotil, 2014 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Amerika İş Konseyi Yürütme Kurulu'na da üye oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Temel Kotil'in, birçok araştırma ve bilimsel yayını da bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Kabinede  Bakan  Olması  Gündemde  Olan  Temel  Kotil  Kimdir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER