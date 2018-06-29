TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabinede bakan olarak yer alması gündemde olan Temel Kotil kaç yaşındadır?İşte Temel Kotil ile ilgili tüm detaylar...

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabinede bakan olarak yer alması gündemde olan Temel Kotil kimdir?

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ TEMEL KOTİL KİMDİR?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğünden ayrıldığını açıklayan Temel Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Kotil, yönetim kurulu tarafından bugün alınan kararla TUSAŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Öte yandan, aynı kararla eski TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı da TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görevlendirildi.

Temel Kotil, THY'deki görevinden bugün ayrıldığını çalışanlara yolladığı "Türk Hava Yollarından ayrılma kararımı, şahsıma hava ve uzay teknolojileriyle ilgili yeni bir görev teklif edilmesinden dolayı almış bulunuyorum. Önemli bir görevi yerine getirmek üzere THY'den ayrılıyorum." şeklindeki veda mesajıyla duyurmuştu.

TEMEL KOTİL NEREDEN MEZUN OLDU?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan Kotil, 1986'da ABD'deki Michigan Üniversitesinin Uçak Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını, 1987'de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde aynı bölümde doktorasını tamamladı.

Temel Kotil, 1991-1993 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuarları'nın kuruculuğu ve yöneticiliğini yaptı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yapan Temel Kotil, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde "misafir profesör" olarak hizmet verdi ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüttü.

THY'deki kariyerine 2003 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005'de THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 2015'de de THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne atandı.

Temel Kotil, 2006 yılında IATA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 2010 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık Birliği'nin (Association of European Airlines-AEA) 2012 yılında başkan yardımcısı, 2013 yılında da başkanı oldu.

Kotil, 2014 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Amerika İş Konseyi Yürütme Kurulu'na da üye oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Temel Kotil'in, birçok araştırma ve bilimsel yayını da bulunuyor.

Kaynak: haberinburada