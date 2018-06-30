YENİ KABİNEDE AİLE BAKANI OLACAĞI KONUŞULAN AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?
24 Haziran'da AK Parti listelerinden milletvekili adayı olan ancak vekil seçilemeyen gazeteci Ayşe Böhürler'in Aile Bakanı olarak görevlendirilebileceği konuşuluyor. Peki Ayşe Böhürler kimdir? İşte hakkında merak edilenler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Temmuz'da açıklayacağı yeni kabine şekillenmeye başladı. 24 Haziran'da AK Parti listelerinden milletvekili adayı olan ancak vekil seçilemeyen gazeteci Ayşe Böhürler'in Aile Bakanı olarak görevlendirilebileceği konuşuluyor. Peki kimdir Ayşe Böhürler? İşte hakkında merak edilenler.
AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU
Ayşe Böhürler 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 2. Bölge, 16'nci sıradan milletvekili adayı olmuştur.
AİLE BAKANLIĞI İÇİN KONUŞULAN AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?
Ayşe Böhürler, 1962 yılında Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. AK Parti'nin altmış kişilik kurucular kadrosunda yer almasının ardından 2001-2011 yılları arasında AK Parti MKYK üyesi olarak görev yaptı. İstinye Üniversitesi Mütevelli heyeti, MÜSİAD araştırmalar ve yayın komisyonu, 2010 Dünya Kültür Başkenti İstanbul Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2017 Kültür Şurası Medya Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Böhürler, bir yapım şirketinin kurucusu ve başkanı olarak medya sektöründe çalışmalarını sürdürmektedir. AK Parti Kurucular Kurulu üyesi olan Böhürler, evli ve üç çocuk annesidir.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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