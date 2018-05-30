İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda, tarihi değeri yüksek 102 parça eser bulundu. Aralarında Eminönü Yeni Cami'den çalıntı tarihi çiniler ile Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalıntı şamdanların da bulunduğu Osmanlı, Selçuklu ve İslâm Medeniyetleri dönemine ait eserlerin bir kısmı Boğaz'daki bir yalıda bulunurken, diğer bir kısmı ise bir antika dükkânına yapılan baskınla ele geçirildi.

İMZALI MİĞFER VE KÖK BOYAYLA YAPILMIŞ ÇİNİLER

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak çalışmalarını devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, takibe aldığı bir tarihi eser şebekesinin izini sürerek geçtiğimiz hafta sosyetenin tanınmış isimlerinden birisinin İstanbul Boğazı'ndaki yalısına baskın yaptı. Yapılan baskında Fransa'da olduğu belirlenen sosyetik simanın Yalısı'nda arama yapan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan Osmanlı Dönemine ait imzalı bir miğfer ile yedi adet kök boya ile yapılmış çininin de arasında bulunduğu 15 parça tarihi eser buldu.

11 YIL ÖNCE YENİ CAMİ'DEN ÇALINAN ÇİNİLER

Eserlere incelenmek üzere el koyup emniyete götüren ekipler, yaptığı incelemede, cami ve müzelerden çalıntı olduğu ve yalı sahibi sosyetik sima tarafından satın alındığının değerlendirildiği eserlerden Çinilerin Yeni Cami'den 2007 yılında çalınan Osmanlı Dönemi eserleri olduğunu belirledi.

ANTİKA DÜKKANINDA KAÇAK VE ÇALINTI 87 ESER

Paris'te bulunan ve İstanbul'a gelmesi beklenen yalı sahibi sosyetik simanın ifadesine başvuracağı öğrenilen Kaçakçılık ekipleri, aynı hafta yaptığı ikinci bir operasyonda ise Fatih'te bulunan bir antika dükkânına baskın yaptı. Yine takibe aldığı bir tarihi eser kaçakçısı şebekesinin takibiyle baskın yaptığı antika dükkânında, 87 adet tarihi eser ele geçiren ekipler, çalıntı olduğunu belirlediği tarihi objelerden 61'ini Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim etti.

DAMAT İBRAHİM PAŞA CAMİ'SİNDEN ÇALINAN 2 ŞAMDAN

Eserlerden bazılarının Büyük Selçuklu Kültürü'ne ait bronz eserler olduğunu belirleyen kaçakçılık ekipleri, ele geçirdiği eserler arasında bulunan Osmanlı Dönemi'ne ait dört adet şamdandan 2'sinin ise Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalıntı olduğunu belirledi. Dört şamdanın ait olduğu yeri tespit için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bilgi isteyip, şamdanların karşılaştırılması için fotoğraf isteyen kaçakçılık ekipleri, 2000 bin yılı öncesine ait eserlerin fotoğraflı kayıtlarının olmadığı cevabını alınca ellerindeki şamdanların fotoğrafını Vakıf yetkililerine gönderdi. Vakıf yetkililerinden gelen, şamdanlardan 2'sinin Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalınan şamdanlarla çok büyük benzerlik gösterdiği ve aynı döneme ait olduğuna dair cevapla tarihi eserlerin camiden çalınan şamdanlar olduğunu değerlendiren polis, şamdanları İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'ne teslim etti.

AVRUPA MÜZAYEDELERİNDE SATAN ŞEBEKE

Türkiye'den topladığı kaçak ve çalıntı tarihi eserleri Avrupa şehirlerindeki müzayedelere göndererek satışa sunduğu belirlenen bir şebekenin üyesi olduğu tespit edilen antika dükkânı sahibi A.R.G.'yi gözaltına alan polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada