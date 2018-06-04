Fenerbahçe Kulübü'nde seçimli olağan genel kurulun sona ermesinin ardından yeni başkan Ali Koç, taraftarlarla buluştu.

ALİ KOÇ'A TARAFTARLAR BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan Ali Koç'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Kaynak: haberinburada