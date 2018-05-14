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Yeni baba olan Özcan Deniz, ailesi için çekim planını baştan yazdırdı

YENİ BABA OLAN ÖZCAN DENİZ, AİLESİ İÇİN ÇEKİM PLANINI BAŞTAN YAZDIRDI

İstanbullu Gelin dizisinin başrol oynayan ve haftanın 6 günü 10'ar saat çalışan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde doğan oğluyla daha çok vakit geçirmek için setten 'Babalık izni' istedi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı(9/10)5

Nisan ayında baba olan Özcan Deniz, başrolünü oynadığı İstanbul Gelin dizisinin uzun çekim saatlerinden oğluna zaman ayıramadığı için çalışma günlerini 2 güne düşürdü.

YENİ ÇEKİM PLANI HAZIRLANDI

Sabah'ın haberini göre; yapım şirketi ve yönetmen, Özcan Deniz'e 30 Nisan'dan başlayarak 40 günlüğüne yeni bir çekim planı hazırladı.

Özcan Deniz, yeni hazırlanan plana göre, artık sadece haftanın 2 günü çalışıyor ve tüm sahneleri çekilip bitiriliyor. Oyuncu, kalan tüm zamanını Zekeriyaköy'deki villasında eşi ve oğluyla ilgilenerek geçiriyor.

Özcan Deniz, 25 yaşındaki sevgilisi, Feyza Aktan ile '8 Mart Kadınlar Günü'nde villasında evlendi. Haziran'da düğün yapacak olan çift balayına ' Kuzey' adını verdikleri oğulları ile çıkacak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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