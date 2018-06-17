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Yeğenine sinirlenen kadın kendi evini ateşe verdi!

YEĞENİNE SİNİRLENEN KADIN KENDİ EVİNİ ATEŞE VERDİ!

Adana'da, ablasının oğluyla tartışan 55 yaşındaki kadın, sinir krizi geçirince evini ateşe verdi. Kapıları kilitlenmiş evde dumanların arasında kalan kadını, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 09:20
Puan Ver : Yeğenine Sinirlenen Kadın Kendi Evini Ateşe Verdi!(9/10)5

Adana'da, ablasının oğluyla tartışan Hatun Tilkin (55), sinir krizi geçirince evini ateşe verdi. Kapıları kilitlenmiş evde dumanların arasında kalan Tilkin'i, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı.

YEĞENİ İLE TARTIŞAN KADIN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47081 Sokak'ta, ablasının oğlu Ömer H. ile tartışan Hatun Tilkin, sinir krizi geçirdi. Yeğenini evden kovan Tilkin, sinirini alamayınca evini ateşe verdi. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPILARI KİLİTLİ EVDE DUMAN ALTINDA KALDI

Kapıları kilitlenmiş evde dumanların arasında kapıyı açmayan Tilkin'i, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı. Kapı önüne çıkarılan Tilkin, baygınlık geçirdi. Eve gelen 112 Acil ekipleri, Tilkin'e ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tilkin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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