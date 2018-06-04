YAYA TOURE'DAN GUARDİOLA'YA OLAY YARATAN IRKÇILIK SUÇLAMASI
Manchester City'den ayrılan tecrübeli futbolcusu Yaya Toure, Guardiola'yı ırkçılıkla suçladı: Biz, Afrikalılar, siyahlar olarak onun tarafından hiçbir zaman diğerleriyle aynı muameleyi görmedik.
Manchester City'den ayrılan Yaya Toure Pep Guardiola'nın Afrikalı futbolcular ile sürekli problem yaşadığını söyledi.
Hocası ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Toure, Fransa'da bir gazateye verdiği röportajda Guardiola'nın kendisini kıskandındığını, kendisini bir rakip olarak gördüğünü, sanki ilgiyi kendisinde uzaklaştıyormuşum gibi davranıyor.
"5 AFRİKALI FUTBOLCU OYNATIRSA ONA KEK ISMARLAYACAĞIM"
Hocanın inkar etmesine rağmen Afrikalı futbolcuları hiç sevmediğini söyleyen orta saha oyuncusu, hatta bir gün kendi kendine eğer hoca bir maça beş Afrikalı oyuncu ile çıkarsa kendisine kek ısmarlayacağım sözünü vermiştim dedi.
Hoca oyuncuları domine etmeyi seviyor bu yüzden elini öpecek futbolcular ile çalışmak istediğini söyleyen oyuncu kendisinin kesinlikle böyle bir ilişkiyi sevmediğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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