Edirne'de lodos nedeniyle sabah saatlerinde karaya vuran yunus balığını kendi imkanlarıyla tekrar denizle buluşturan 'Kırkpınar Ağası' Mustafa Altunhan, herkesin takdirini kazandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahilinde turistik tesis işleten ve aynı zamanda 643. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olan Edirneli hayvan sever iş adamı Mustafa Altunhan, sahile vuran yavru yunusu, uzun uğraşlar sonucu yeniden denizle buluşturdu.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Saros Körfezi'nde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde karaya vuran yunus balığını kendi imkanlarıyla tekrar denizle buluşturan Altunhan, o anları sosyal paylaşım sitesi hesabından da canlı olarak paylaştı.

DAVRANIŞIYLA ALKIŞ TOPLADI

Karaya vuran yunusun yaralı da olduğunu aktaran Altunhan, şiddetli dalgalara rağmen yavru yunusu denizin derinliklerine kadar götürdü. Altunhan'ın bu davranışı sahildeki vatandaşlar ve sosyal medya üzerinden de takdirle karşılandı.

İşte herkesin takdirini kazanan o anlardan kareler;

Kaynak: haberinburada