Transfer Bombası Patladı, Bobo Süper Lige Döndü
İyi Parti'ye Son Dakika Gölü! 80 Genç İstifa Edip Ak Parti'ye Geçti
Acun Ilıcalı Açıkladı: Turabi, Diskalifiye Olacak Mı?
Erdoğan, Çay Davetini Geri Çevirmedi, Türkü Söyleyip Pinpon Oynadı
1 Milyon 486 Bin Oy, 5 Asma Kilitle Korunuyor
Galatasaraylı Gomis İçin Kritik Tarih 27 Haziran
Galatasaraylı Rodrigues, Fatih Terim'e Övgü Yağdırdı: Baba Gibi
Yavru Köpek Vahşetinde Olay Saati Çelişkisi
1 Milyarlık Turcoin Vurgununun Ayrıntıları Ortaya Çıktı
3 Şehirde Gözü Dönmüş Kocalar 6 Canı Yok Etti
Attığı Tweet İle Gündem Yaratan Athena Gökhan'dan, Yeni Çağrı!
Akhisarspor'un Yeni Hocası Belli Oldu!
İnce'nin 'bakara-Makara' Çıkışına Egemen Bağıştan Sert Tepki!
Erdoğan Mardin'de Miting Yorgunluğunu Türkü Söyleyerek Attı
Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu
Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
Ünlü Yarışmacının Çıplak Görüntüleri İnternete Sızdı!
İranlı Futbolcunun Denediği Taç Atışı İzleyenleri Gülme Krizine Soktu
Avrupa Parlamentosu, Tartışmalı İnternet Yasasını Onayladı
Trump, Göçmen Politikasında Geri Adım Attı!

YAVRU KÖPEK VAHŞETİNDE OLAY SAATİ ÇELİŞKİSİ


Yavru köpek vahşetinde olay saati çelişkisi
Tarih : 21 Haziran 2018, 08:50
Puan Ver : Yavru Köpek Vahşetinde Olay Saati Çelişkisi(5/10)1

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde iş makinesi ile yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesilerek ölümüne yol açma gerekçesiyle tutuklanan İ.M.'nin ablası F.M.K., "Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış" dedi.

"KARDEŞİM ORAYA TEK Mİ GİTTİ"

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan greyder operatörü İ.M.'nin (39) ablası F.M.K. Gazete Habertürk'e konuştu.

Kardeşinin suçsuz olduğunu belirten F.M.K. kardeşiyle cezaevinde görüştüğünü belirterek "Greyder operatörü tek başına mı göreve gönderildi? Yanında yardımcı personeli yok muydu? Varsa yanındakilerin neden ifadesi alınmadı?" dedi.

"OLAY SABAH OLMUŞ KARDEŞİM..."

"Kardeşim bu olaydan hiçbir şekilde haberi yokken şüphe üzerine ifade almak için çağırıldığında bir anda olay üzerine yıkıldı" diyen F.M.K., şunları söyledi:

"Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış. Biz kimseyle taraf olma, kavga etme taraftarı değiliz. Sadece kardeşimin hakkını savunmak istiyoruz

"BIÇAKLARDA KAN YOKTU"

İ.M.'nin ablası F.M.K., "Son görüşmemizde kendisi gerekli kontrolleri yaptığını ve işinin tamamlanmasının ardından geriye dönerek baktığında bıçaklarda bir kan ya da bir canlı görmediğini söyledi. Biz devletimize güveniyoruz, gerçek suçlunun bulunarak gereğinin yapılmasını istiyoruz. Masum bir yavrunun katili ortada dolaşırken, tekrar bir cinayet işlemeyeceği bilinmezken masum bir insan hapiste yatıyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yavru  Köpek  Vahşetinde  Olay  Saati  Çelişkisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER