Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde iş makinesi ile yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesilerek ölümüne yol açma gerekçesiyle tutuklanan İ.M.'nin ablası F.M.K., "Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış" dedi.

"KARDEŞİM ORAYA TEK Mİ GİTTİ"

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan greyder operatörü İ.M.'nin (39) ablası F.M.K. Gazete Habertürk'e konuştu.

Kardeşinin suçsuz olduğunu belirten F.M.K. kardeşiyle cezaevinde görüştüğünü belirterek "Greyder operatörü tek başına mı göreve gönderildi? Yanında yardımcı personeli yok muydu? Varsa yanındakilerin neden ifadesi alınmadı?" dedi.

"OLAY SABAH OLMUŞ KARDEŞİM..."

"Kardeşim bu olaydan hiçbir şekilde haberi yokken şüphe üzerine ifade almak için çağırıldığında bir anda olay üzerine yıkıldı" diyen F.M.K., şunları söyledi:

"Belediye veterinerinin ifadesinde hayvana verilen zararın 8 ila 10 saat önce olduğu belirtiliyor, bu saat farkı oluşturuyor. Çünkü olay sabah saatlerinde olmuş, kardeşim saat 16.00 sıralarında orada çalışma yapmış. Biz kimseyle taraf olma, kavga etme taraftarı değiliz. Sadece kardeşimin hakkını savunmak istiyoruz

"BIÇAKLARDA KAN YOKTU"

İ.M.'nin ablası F.M.K., "Son görüşmemizde kendisi gerekli kontrolleri yaptığını ve işinin tamamlanmasının ardından geriye dönerek baktığında bıçaklarda bir kan ya da bir canlı görmediğini söyledi. Biz devletimize güveniyoruz, gerçek suçlunun bulunarak gereğinin yapılmasını istiyoruz. Masum bir yavrunun katili ortada dolaşırken, tekrar bir cinayet işlemeyeceği bilinmezken masum bir insan hapiste yatıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada