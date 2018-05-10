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Yaşlılık Maaşı Alanlara Müjde Üstüne Müjde! Zamlı 3 Maaş Alacaklar

YAŞLILIK MAAŞI ALANLARA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE! ZAMLI 3 MAAŞ ALACAKLAR

Bahar paketiyle 13 milyon emeklinin yüzü gülerken 65 yaş aylığı alan 618 bin kişiye de müjdeler art arda geldi. Bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı üç maaş hesaplara yatacak.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Yaşlılık Maaşı Alanlara Müjde Üstüne Müjde! Zamlı 3 Maaş Alacaklar(6/10)2

Hükümet, bahar paketiyle 13 milyon emeklinin yüzünü güldürürken 65 yaş aylığı alan 618 bin kişiye de üç müjde birden verdi. Yaşlılık aylığı alan binlerce vatandaş bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı maaş alacak. Bugüne kadar 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 500 lira alacak. Üstelik 3 aylık birden hesaplarına yatırılacak. Böylece 1.000 lira ikramiye ile birlikte hesaplarına 2 bin 500 lira yatırılacak.

SANDIK EMEKLİLERİ DE ALACAK

Ayrıca sandıklardan emekli olan vatandaşlar da biner lira ikramiye alabilecek. Yapılacak düzenlemeden 150 bin sandık emeklisi yararlanacak. Paket kapsamında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriliyor. Ancak bu halen faaliyetini sürdüren 17 özel emekli sandığını kapsamıyordu. 10'u banka, 6'sı sigorta şirketi, 1'i de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mensuplarına ait sandık emeklilerinin de ikramiyeden yararlanması kararlaştırıldı. Bu düzenleme verilecek bir önerge ile gerçekleştirilecek. Bu sandıkların SGK'ya devri tartışıldı ancak sonrasında vazgeçildi.

8 MİLYARLIK CEZA YAPILANDIRILIYOR

Öğrenciler, emekliler, devlete borcu olanlar, çiftçiler de meclis gündemindeki ekonomi paketinin yaşama geçmesini dört gözle bekliyor. Trafik para cezası bulunan yaklaşık 4 milyon 200 bin kişinin 8 milyarlık borcuna da yapılandırma imkânı getiriliyor. Ceza ana parasını ödeyenler yüzde 16.80 gecikme zammı yerine yüzde 3-4 gibi düşük bir faiz ödeyecek.

YAPILANDIRMADAN 1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Kredi borçlarının yapılandırmasından yaklaşık 1 milyon 37 bin öğrenci yararlanacak. Öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcunun yapılandırması sağlanacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 65 yaş aylığı alan 581 bin vatandaşın haziran başında zamlı aylıklarını ve ikramiyelerini alacağını söyledi. Ağbal, "Haziran başında bin 500 lira yani üç ayı kapsayan aylıklarını alacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 13 milyona yakın emekli ve yaşlılık aylığı alan vatandaşımız haziran başında yeni artırılmış maaşları almış olacak" dedi. Bakan Ağbal, ekonomi paketi kapsamında yapılandırmadan yaklaşık 16 milyar liralık ilave bir gelir beklediklerini söyledi. Ağbal, bu kapsamda 2016'da 15.3 milyar lira, geçen yıl 19.4 milyar lira, bu yıl da bugüne kadar 5.5 milyar lira tahsilat yapıldığını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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