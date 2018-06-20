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Yaşlı kadın, kızı tarafından dövülerek öldürüldü!

YAŞLI KADIN, KIZI TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Ayşe Balta'yı (75) döverek öldüren şizofreni hastası olduğu belritilen kızı Havva Balta (45), Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedaviye alındı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : Yaşlı Kadın, Kızı Tarafından Dövülerek Öldürüldü!(7/10)3

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Ayşe Balta'yı (75) döverek öldüren şizofreni hastası olduğu belirtilen kızı Havva Balta (45), Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedaviye alındı. Ayşe Balta, kızını tedavi için hastaneye yatırdığı ancak yaylaya yalnız çıkmaya gönlü razı gelmeyince geçici olarak hastaneden aldığı ortaya çıktı.

ALDIĞI DARBELERLE YERE YIKILDI

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı Havva Balta ile birlikte yaylaya çıktı. Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan Havva Balta, annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı.

CESEDE BİR SÜRE KİMSEYİ YAKLAŞTIRMAMIŞ

Damlıköy Yaylası'nda yaşanan olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Havva Balta'nın annesini öldürdükten sonra cesedinin başında beklediği ve bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile Havva Balta'nın gözaltına alındığı belirtildi. Havva Balta'nın olaydan sonra "O anda öyle olması gerekiyordu, iyi yaptım" dediği öğrenildi. Havva Balta, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındı.

ANNESİ KIZI OLMADAN YAYLAYA ÇIKMAMIŞ

Ayşe Balta şizofreni hastası kızını tedavi ettirebilmek için mücadele verdiği ortaya çıktı. Havva Balta'yı tedavi için bir süre önce Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yatıran Ayşe Balta, yaylaya çıkmak için hazırlık yaptı. Ancak kızını geride bırakmaya gönlü razı gelmeyen kadın, hastaneden geçici olarak aldı. Ayşe Balta, yakınlarına "Yaylaya göç edeceğim, bir ananın yüreği kızını hastanede bırakıp yaylaya çıkamaz. Onun için kızımı hastaneden aldım" dediği öğrenildi. Ayşe Balta bir süre önce kızı Havva Balta ile Damlıköy Yaylası'na çıktı. Havva Balta'nın yaylada birkaç kez annesine saldırdığı ve bu nedenle kapısı kilitlenen evde tutulduğu belirtildi.

Kızı tarafından dövülerek öldürülen Ayşe Balta, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesinde toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yaşlı  Kadın  Kızı  Tarafından  Dövülerek  Öldürüldü    haber

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